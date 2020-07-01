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Spor

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 20:44:18 -
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve dar alanda pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.

İdmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çalışmalar üzerinde durulduğu aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.


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