Galatasaray-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu
Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Merkez Hakem Kurulu, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'a 23. haftada görev vermedi.
Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'in 23. haftasındaki diğer maçların hakemleri:
• Sivasspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük
• Fenerbahçe-Konyaspor: Atilla Karaoğlan
• Ankaragücü-Karagümrük: Arda Kardeşler
• Antalyaspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan
• İstanbulspor-Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
• Hatayspor-Kasımpaşa: Murat Erdoğan
• Ümraniyespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
• Giresunspor-Kayserispor: Erkan Özdamar