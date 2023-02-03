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Spor Galatasaray-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu
Spor

Galatasaray-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu

Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Merkez Hakem Kurulu, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'a 23. haftada görev vermedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 13:15:00 - 2023-02-03 13:16:13
Galatasaray-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu

Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in 23. haftasındaki diğer maçların hakemleri:

• Sivasspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük

• Fenerbahçe-Konyaspor: Atilla Karaoğlan

• Ankaragücü-Karagümrük: Arda Kardeşler

• Antalyaspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan

• İstanbulspor-Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

• Hatayspor-Kasımpaşa: Murat Erdoğan

• Ümraniyespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

• Giresunspor-Kayserispor: Erkan Özdamar

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