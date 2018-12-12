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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim resmen açıkladı: Evet yollarımızı ayırıyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto ile oynanan ve 3-2 sona eren Şampiyonlar Ligi maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 02:58
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim resmen açıkladı: Evet yollarımızı ayırıyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçının ardından çok önemli değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Terim, transferle ilgili açıklamalarda bulunurken Ocak ayı ve sezon sonu ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

''Biz sadece santrfor peşinde değiliz''

Fatih Terim, transfer ile ilgili gelen soruya, "Biz sadece santrfor peşinde değiliz. Ben zaman zaman bu mesajları da verdim. Değişmesi gereken birçok şey var. Sadece santrfor değil, bazı mevkilerin de değişmesi gerek. Bizim tarafımızdan hepsi tespit edilmiştir. İki aşamalı düşünüyoruz: Ocak ve temmuz. Bu aşamalarda çok transfer yapabiliriz." dedi.

Bol alternatifli bir kadro kurmak istediğini söyleyen tecrübeli antrenör, "Çok derin, herkesin alternatifi olan derin bir kadro yapacağız inşallah. Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayıracağız. Bu alışverişlerde Galatasaray'ın kaybetmemesini istiyoruz. Santrafor diye bakılmamalı sadece. Acil yerler belki olabilir ama mayıs ayına geldiğimizde, iki oyuncumuzun kiralık olduğunu düşünürsek eksik yerleri anlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Tercih ettiği oyuncu tarzıyla alakalı da konuşan Terim, "Mümkünse genç, yetenekli oyuncular, çok yaşlı oyuncular istemiyoruz. Bazı oyuncularla arkadaşlarımızın teması var. Galatasaray, kendi içerisinde bir tur atacak. Herkesin alternatifi olan bir kadro yapacağız inşallah. En ekonomik şekilde. Çok mevkide oyuncuya ihtiyacımız var. Daha iyisini bulursak tercih ederiz." açıklamasını yaptı.

Fatih Terim, "Melo ve Sneijder'in Galatasaray'a hizmetleri geçti. Şampiyonluklar yaşadık, omuz omuza savaştık. Onların burada olması gereken ortam olursa, bunu size söylerim. Şu ana kadar bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 02:58
  1. Galatasaray
  2. Fatih Terim
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Porto

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