Galatasaray taraftarının beklediği haber sonunda geldi! Hakim Ziyech sürprizi

Galatasaray'ın bu yaz en flaş transferlerinden biri de Hakim Ziyech oldu. Sarı-kırmızılıların Chelsea'den transfer ettiği ve ne zaman maça çıkacağı merak edilen Hakim Ziyech'ten müjdeli haber geldi.

Hakim Ziyech transferi büyük ses getirdi

Bu yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle büyük ses getiren Galatasaray, Chelsea'de forma giyen Hakim Ziyech'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların bu hamlesi Avrupa'da büyük ses getirdi.

Beklenen haber geldi

Hakim Ziyech'in sarı-kırmızılı formayla ne zaman sahalara çıkacağı merak konusuydu. Bireysel çalışmalarını sürdüren Faslı yıldızın dönüş tarihi belli oldu. Şampiyonlar Ligi kadrosuna da dahil edilen Ziyech, milli aranın ardından sahalara geri dönecek.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech'in dönüşü için milli arayı işaret etmişti.

Geçtiğimiz sezonki performansı

Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 24 resmi maça çıkan Hakim Ziyech, bu karşılaşmaların 9'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 928 dakika sahada kalan 30 yaşındaki Faslı yıldız, 3 asistle skora etki etti.

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