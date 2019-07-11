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Galatasaray taraftarından kombinelere büyük ilgi

- Sarı-kırmızılı kulüp, kombine satışlarının 32 bine ulaştığını açıkladı

11 Temmuz 2019 Perşembe 19:43
Galatasaray taraftarından kombinelere büyük ilgi


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, yeni sezon öncesi kombine satışlarının 32 bine ulaştığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 11 Haziran'da başlayan kombine yenilemede ilk gün satış rakamlarıyla son 7 sezonun rekorunun kırıldığı, genel satışta ise rekora gidildiği kaydedildi.

Taraftarın yoğun ilgisine teşekkür edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İki yıl üst üste şampiyon olarak 22. şampiyonluğuna ulaşan, ait olduğu Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray'ın, 2019-2020 futbol sezonu kombine satışları kısa sürede 32 bine ulaştı. Takımımızın Türk Telekom Stadı'nda elde edeceği yepyeni zaferlere ortak olmak isteyen taraftarlarımız, yeni sezon kombinelerine yoğun ilgi gösteriyor. Büyük Galatasaray taraftarının kulübümüze verdiği destek, duydukları inanç ve gösterdikleri yoğun ilgiye teşekkür ederiz."


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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 19:43
  1. Futbol
  2. Galatasaray
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