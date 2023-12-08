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Spor Galatasaray Taraftarına Kötü Haber! Takımın Bel Kemiği Oynayamayacak!
Spor

Galatasaray Taraftarına Kötü Haber! Takımın Bel Kemiği Oynayamayacak!

Yeniakit Publisher
2023-12-08 23:10:00 -
Galatasaray Taraftarına Kötü Haber! Takımın Bel Kemiği Oynayamayacak!

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kart sonrası Sivasspor deplasmanında cezalı duruma düştü.

Galatasaray, Süper Lig’in 15. haftasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı takımda Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart sınırındaydı. Muslera, maçın 45+2. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü ve gelecek haftaki Sivasspor maçında oynamayacak. Kalede Günay Güvenç yer alacak.

 
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