Galatasaray Taraftarına Kötü Haber! Takımın Bel Kemiği Oynayamayacak!
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kart sonrası Sivasspor deplasmanında cezalı duruma düştü.
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Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kart sonrası Sivasspor deplasmanında cezalı duruma düştü.
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