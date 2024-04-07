  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Baykar’ı örnek al, Koç’um!

Erdoğan’dan gece yarısı flaş kararlar! Yok yok

CHP’li belediyeler seçilir seçilmez dini değerlerimize dil uzatmaya başladılar! Allah, CHP’ye fırsat vermesin

81 il imsakiye! Bugün iftar kaçta? Yarın sahur kaçta?

Promosyon alacak emeklileri bekleyen büyük tehlike! Bayramınız zehir olmasın

Uzmanlardan uyarı: Dikkatli olunmalı

Yayık ayranı gibi çalkalanan İYİ Parti’de beklenmedik gelişme! Genel başkanlığa öyle bir isim aday oluyor ki… Duyan şaştı kaldı

Hani robotlar vardır çizginin dışına asla çıkmaz! “Önce ahlak” diyenin yanındaki adam kim?

Seçim sonrası olay yazı! O isimler AK Parti’ye çöreklendi! Kendini tutmadı, Allah ne verdiyse girişti

Sivil polisleri taşıyan minibüs devrildi
Gündem Galatasaray taraftarı baba kıza saldırı kamerada!
Gündem

Galatasaray taraftarı baba kıza saldırı kamerada!

Yeniakit Publisher
2024-04-07 17:44:00 - 2024-04-07 17:47:30

Üsküdar Burhanfelek Spor Salonu’nda oynanan voleybol maçının ardından, ellerinde Galatasaray’a ait pankart ve bayrak bulunan baba ile kıza saldırı anı kameraya yansıdı.

5 Nisan tarihinde saat 17.00 sıralarında oynanan Galatasaray Daikin- Nilüfer Belediyesi voleybol müsabakası sonrasında ellerinde Galatasaray’a ait pankart ve bayrak bulunan U.İ ile kızı E.N.İ ve arkadaşı K.M. darp edildi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.

Olay günü U.İ. isimli şahsın, küçük kızı E.N.İ. ve arkadaşı K.M. ile maç bitiminde, saat 19.30 sıralarında spor salonunun bahçesine çıktıklarını, yolun karşısından gelen şahısların, U.İ. isimli şahsa saldırıp darp ederek elinde bulunan poşetin içerisindeki Galatasaray'a ait pankart ve bayrakları aldıklarını belirledi. Yaşı küçük E.N.İ.'ye tekme attıkları, emniyet görevlilerini görünce olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

Olayı örgütleyen H.B.A, M.B.Ö. isimli şahıslar ile olayda bulunan M.T.P, M.Ö, Y.B, A.Y. ve S.K.E. isimli şahıslar tespit edilerek yakalandı. Şahısların yapılan sorgulamasında, Y.B.’nin ‘mala zarar vermek’ suçundan, M.B.Ö.'nün ‘dolandırıcılık’ suçundan 5 adet suç kayıtları olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "Yağma”, “Kasten Yaralama” ve “6222 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kalabalık bir grubun baba ve kızına saldırdıkları, baba U.İ.’yi darp ederek yere düşürdükleri ve elinde bulunan Galatasaray'a ait pankart ve bayrakları aldıkları görülüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23