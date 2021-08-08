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Spor Galatasaray talip olmuştu... İstenen bonservis bedeli dudak uçuklattı!
Spor

Galatasaray talip olmuştu... İstenen bonservis bedeli dudak uçuklattı!

Galatasaray'ın istediği Aliou Dieng için Al Ahli'nin tam 9.5 milyon Euro talep ettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 16:13:00 - 2021-08-08 16:16:09
Galatasaray talip olmuştu... İstenen bonservis bedeli dudak uçuklattı!

Orta sahadaki defansif gücü artırmak amacıyla transfer gündemine alınan Aliou Dieng, tam anlamıyla cep yakıyor... Sarı Kırmızılılar'ın kısıtlı bir bütçeyle başladığı görüşmelerde, genç oyuncunun kulübü Al Ahli'nin sunduğu istekler, yönetime mecburi geri adım attırdı. 23 yaşındaki Malili orta saha, menaceri vasıtasıyla yapılan ilk görüşmede yeşil ışık yakınca, Galatasaray yönetiminden Mısır kulübüne ilk teklif gitti. Sarı Kırmızılılar, genç oyuncunun bonservisine 5.5 milyon Euro önerdi, bu paranın da taksitler halinde ödeneceği bildirildi.

Al Ahli cephesinden gelen geri dönüş ise kısa süreli bir şok etkisine neden oldu. "Dieng bizim en önemli oyuncumuz" diyen Al Ahli yetkilisi, Galatasaray'dan 9.5 milyon Euro bonservis talebinde bulundu. Buna rağmen yönetimin Dieng konusunu askıya almadığı, pazarlık sürecinin devam edeceği belirtiliyor. Şu sıralarda kulüp, yeni bir teklif paketi hazırlığında. Ancak Galatasaray cephesinin maksimum 6.5 milyon Euro limitine çıkabileceği ve kesinlikle daha fazla bir teklif yapılmayacağı öğrenildi.

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