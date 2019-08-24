0553 313 94 23

GalatasaraySüper Lig'in 2. haftasında 97 gün sonra taraftarıyla buluşuyor

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında 97 günlük aranın ardından sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:01
GalatasaraySüper Lig'in 2. haftasında 97 gün sonra taraftarıyla buluşuyor

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Sarı-kırmızılı takım ligin ilk haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilirken, Konyaspor ise evinde MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı.

97 gün sonra taraftarıyla buluşacak

Galatasaray, 97 günlük aranın ardından taraftarının önünde resmi maça çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son maçını geçen sezon Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile yapmıştı.

Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kazanarak, sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

Terim'in cezası bitti

Galatasaray'da cezası biten teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor maçında takımının başındaki yerini alacak.

Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç ceza verilmişti.

Tecrübeli teknik adam, cezasının ilkini 2018-2019 sezonunun 34. haftasında, ikincisini TFF Süper Kupa maçında, üçüncüsünü de bu sezonun ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında çekti.

Sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın cezası ise sürüyor.

Marcao cezalı

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan savunma oyuncusu Marcao, müsabakada forma giyemeyecek.

Brezilyalı futbolcu, ligin ilk haftasında Yukatel Denizlispor ile oynanan maçta kırmızı kart görmüştü.

Sarı-kırmızılılarda belinde ağrıları olan Faslı futbolcu Younes Belhanda son iki antrenmanda yer almazken, tedavisine devam edilen Emre Taşdemir ise takımdan ayrı çalışıyor.

Sahasında bileği bükülmüyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini yaşıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 36 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı.

Süper Lig'de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 36 müsabakanın 31'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:01
  1. Denizli
  2. Ankara
  3. futbol
  4. Galatasaray
  5. Konyaspor
  6. SÜPERLİG
  7. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çiğli’de ekolojik atölye
    1. Çiğli’de ekolojik atölye
    2. Bodrum’da yıkımlar başladı
    3. Odatv, anneye değil PKK’ya inandı
    4. Türk jandarması 23 ülkenin kolluk..
    5. Asimder Başkanı Gülbey: “Patrik..
    6. Türkiye'nin ilk sivil zırhlı midibüsü..
    7. Karadeniz’in en kapsamlı yoğun bakım..
    8. Emniyet KOM birimleri suç örgütlerine..
    9. İskenderun’da 63,3 ton kaçak akaryakıt..
    10. Powell’den piyasalara ılımlı mesaj
    11. Teknopark İstanbul genişliyor
    12. Doğa sararınca raylardaki "vaha"..
    13. En ucuz kiralık konut Sultanbeyli ve..
    14. Prostat kanseri testi nedir nasıl..
    15. Düğünde ilginç kavga nedeni! Ortalık..
    16. Rusya nükleer denizaltılarla füze..
    17. Bigaspor Yaz Futbol Okulunda madalyalı..
    18. Allianz 11 yılda Türkiye'ye 1 milyar..
    19. Tayland'da aç kalınca gıdada inovasyon..
    20. FETÖ operasyonunda yakalanan 10..
    21. Van’da site sakinlerinden örnek..
    22. Avrupalılar seyahatte kendi ülkesini..
    23. Hem hafif hem pratik: Izgara şeftali..
    24. Başkentlilerin içini ısıtan filmlerle..
    25. Okul servisinde fırsatçılar mesaide
    26. İnternette en çok müzik klipleri..
    27. Marshall Adaları'ndaki dang humması..
    28. "Güzel atlar ülkesi"ni ağaç ve taş..
    29. MediaMrkt’tan öğrenci evleri için..
    30. "Hedefimiz olimpiyata gitmek"
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor