  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sosyal medyaya damga vurdu! Mansur Yavaş’ı köşeye sıkıştıran sorular

İsrail askerleri TRT ekibinin canlı yayın kamerasını kırdı! O anlar böyle görüntülendi

ABD bu kadarını beklemiyordu! Türk İHA'ları Dubai'yi salladı

Teröristlerden Mescid-i Aksa'da Müslümanlara gaz bombası ile müdahale

Tam 111 yıldır ülkede faaliyet gösteriyordu! Dünya devi firmanın Türkiye'den apar topar çekilmesinin sebebi belli oldu! Gerçekten çok ilginç

Düğünden kovulunca dehşet saçtı… Etraf kan gölüne döndü: Kuş avlar gibi insan avladı

TOGG’a kardeş geliyor! Yeni yerli otomobil 2024’te satışa sunulacak! İşte özellikleri ve fiyatı

Milyarderler, oradan parsel parsel arsa alıyor! Sebebini duyanlar dumur oldu! Sizde hiç mi akıl yok ya

İsrail askerlerinden Batı Şeria’daki İbn-i Sina Hastanesi’ne baskın

Buradan arsa alan zengin oldu! Döviz bazında yüzde 250 kazandırdı... Duyan bölgeye koşuyor
Spor Galatasaray, Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanması için TFF'ye başvurdu
Spor

Galatasaray, Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanması için TFF'ye başvurdu

Yeniakit Publisher
2023-11-17 19:51:00 -
Galatasaray, Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanması için TFF'ye başvurdu

Galatasaray Kulübü, Suudi Arabistan'da yapılacağı açıklanan 2023 Turkcell Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

Galatasaray Kulübü, Suudi Arabistan'da yapılacağı açıklanan 2023 Turkcell Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre sarı-kırmızılı kulübün yönetimi, TFF'ye yaptığı başvuruda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanma kararının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Kulüp, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacağı açıklanan Süper Kupa müsabakasının Türkiye'ye alınmasını talep etti.

2023 Turkcell Süper Kupa'da geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Daha önce iki kulübün divan kurulları mücadelenin Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle Türkiye'de oynanması için yönetim kurullarına tavsiye kararı almıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23