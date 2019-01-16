Transferde oldukça hareketli olan Galatasaray'da son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor. Belhanda'nın Al Ittihad'a transferinin an meselesi olduğu öğrenilirken sarı-kırmızılılar santrforun yanında orta saha takviyesi için de çalışmalara başladı! Öte yandan Alan'ın Türkçe kelimeler söylediği video ise gündeme oturdu! Sarı-kırmızılılar için İtalya ve İngiltere'den de flaş iddialar ortaya atıldı! İşte Galatasaray'da günün transfer haberleri...

Galatasaray son dakika transfer haberleri

Galatasaray'ın transferi için prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı santrfor Alan Carvalho'nun sosyal medyaya düşen görüntüleri gündeme oturdu! Transfer görüşmeleri için menajerine yetki veren ve takımı Guangzhou Evergrande ile yeni sezon hazırlıkları için Dubai'ye giden Alan, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Talisca ile paylaşımlarda bulundu.

Sarı-kırmızılıların santrfor transferidneki bir numaralı adayı olan Brezilyalı yıldız, takım arkadaşı ve vatandaşı Talisca ile yaptgığı paylaşımlarda Türkçe konuşmaya başladı! Talisca'nın Instagram hesabından yapılan paylaşımlarda Brezilyalı yıldızın "İyiyim", "Teşekkürler" gibi Türkçe kelimeleri tekrarladığı görülüyor! Bu görüntüler de Alan'ın "Türkçe dersleri almaya başladı" şeklinde yorumlandı.

Galatasarayda gündem orta saha

Galatasaray devre arası transfer döneminde kadrosunu Emre Taşdemir ve Marcao ile güçlendirirken santrfor transferi için çalışmalarını sürdürüyordu. Garry Rodrigues'ten sonra Younes Belhanda'nın da Al Ittihad'a transferi gündeme gelince sarı-kırmızılılar rotayı orta saha takviyesine de çevirdi.

İlk adat Renato Augusto

L'Equipe, Belhanda'nın 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Ittihad'a transfer olduğunu ve bu transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağını haberleştirirken Galatasaray Faslı yıldızın alternatifini de buldu. Sarı-kırmızılılar kariyerini Beijing Guoan'da sürdüren Brezilyalı orta saha Renato Augusto'yu gündemine aldı.

Sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldız için harekete geçtiği ve Fatih Terim'in de Renato Augusto transferine sıcak baktığı öğrenildi. Beijing Guoan, son olarak Tottenham'dan Mousa Dembele'yi 11 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Çin'e 2016 yılında transfer olan Brezilyalı yıldız geçen sezon Çin Süper Ligi'nde 26 maça çıkarken 10 gol 14 asistle oynadı

İtalyanlar Badelj'i yazdı

İtalya basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Lazio'da forma giyen Milan Badelj için kiralam teklifi yaptı. Fiorentina ilan sözleşmesi geçen yaz sona eren ve bonservissiz şekilde Lazio'ya imza atan Hırvat futbolcu için hem Milan hem de Galatasaray'ın talip olduğu öne sürüldü.

Haberde Lazio'nun 29 yaşındaki Badelj için hem Milan hem de Galatasaray'dan gelen tekliflerin reddedildiği ve bu tekliflerin 'yetersiz' bulunduğu belirtildi. Bu sezon Serie A'da 11 maça çıkan Hırvat futbolcu gol ya da asist üretemedi.

Fernandes gündeme geldi

Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Moskova ekibinde top koşturan ve Rus temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Manuel Fernandes'in de Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edildi.Şampiyonlar Ligi'nde Rusya'da Lokomotiv Moskova'ya 2-0 kaybedilen maçtan sonra Fatih Terim bir soru üzerine Manuel Fernandes'i çok beğendiğini dile getirmişti. Terim "Şu anda gündemimizde böyle bir transfer yok ama futbol bu, yarın ne olacağı belli olmaz." yorumunu yapmıştı.

Balotelli açıklaması

İtalyan basınına göre Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan İtalyan santrforla ilgili resmi açıklamayı Nice Başkanı Jean-Luc Rivere yaptı. Fransa basınından RMC'ye konuşan Rivere, "Balotelli bildiğim kadarıyla şu anda bazı kulüplerle görüşüyor. Rakibimiz Marsilya'ya gitme ihtimali de bizi endişelendirmiyor. Buradan Balotelli'ye teşekkür ediyorum. Son 6 ay hariç, bize yaşattığı iki fantastik yıl için minnettarım" ifadelerini kullandı.

İtalyan santrfora kolaylık sağlayıp sağlamayacakları sorusunu yanıtlayan Rivere, "Balotelli eğer bir şeyler bulur, bir kulüple anlaşırsa onu serbest bırakırız. Bu da oyuncuya saygı duymaktır" dedi.Ligue 1'de bu sezon 10 maça çıkan Balotelli, hiç gol atadı. Teknik direktör Patrick Viera ile problemler yaşayan İtalyan santrfor, bir süredir antrenmanlarda yer almıyordu.

Yeniden Origi

Kariyerini Liverpool'da sürdüren ancak forma şansı bulmakta yer alan Divock Origi yeniden Galatasaray'ın gündemine geldi! Liverpool yerel basını Echo'nun haberine göre Alman menajer Jürgen Klopp, şampiyonluk yolunda Origi'yi takımda tutmak isterken sarı-kırmızılıların Belçikalı yıldız için ısrarcı olduğu da öne sürüldü.basınında çıkan ve kulübe yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Galatasaray Origi için 6 aylık kiralama teklifinde bulundu. Haberde sarı-kırmızılıların elidneki tek santrfor olan Eren Derdiyok'u satmak istediği de belirtildi. 23 yşaındaki Origi, bu sezon tüm kulvarlarda sadece 263 dakika forma şansı bulabildi.

Sneıjder haber yolladı

Galatasaray'dan ayrılmasına rağmen taraftarın unutamadığı ve Belhanda'yı sürekli kendisiyle kıyasladığı Wesley Sneijder yeniden gündemde! Katar ekibi Al Gharafa ile 6 aylık sözleşmesi kalan ve Hollanda basınına açıklamalar yapan tecrübeli yıldızın Galatasaray'a haber yolladığı öne sürüldü!

Ülkesinden De Telegraaf'a konuşan ve "35 yaşına yaklaşıyorum ancak kendimi hala harika hissediyorum. Uzun süre futbol oynamak istiyorum" diyen Sneijder'in geçen günlerde Adana Demirspor ile transfer görüşmesi yaptığı ancak bunun olumsuz sonuçlandığı kaydedilmişti. Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Sneijder'in Galatasaray'la temas kurduğu iddia edildi.

TERİM, "YÜZÜMÜZ GÜLER" DEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim geçen aylarda Sneijder'le ilgili yöneltilen soruya "Sneijder adı geçtiğinde bizim ancak yüzümüz güler" yanıtını vermişti. Bunun üzerine Hollandalı'nın mneajeri Guido Albers katıldığı radyo programında "Galatasaray bir teklif hazırlayabilir. Bu teklifi Sneijder’in kulübüne götürürüz. Sneijder, Galatasaray’a gelmeye açık. Bunu söyleyebilirim. Galatasaray şu ana kadar transfer için herhangi bir teklif getirmedi. Galatasaray bizimle bağlantıya geçmedi." demişti.