Galatasaray, Soma’yı unutmadı
Galatasaray, 6 yıl önce bugün Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan maden kazasında vefat eden madenciler için anma mesajı yayımladı.
Galatasaray, 6 yıl önce bugün Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan maden kazasında vefat eden madenciler için anma mesajı yayımladı.
Galatasaray, 6 yıl önce bugün Soma’da yaşanan maden kazasında hayatlarını kaybeden madencileri unutmadı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "6 yıl önce bugün Soma’da yaşanan facia sonucu yaşamlarını yitiren 301 madencimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Gün Kömür Karası" denildi.