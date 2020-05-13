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Spor

Galatasaray, Soma’yı unutmadı

Galatasaray, 6 yıl önce bugün Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan maden kazasında vefat eden madenciler için anma mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:17:57 -
Galatasaray, Soma’yı unutmadı

Galatasaray, 6 yıl önce bugün Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan maden kazasında vefat eden madenciler için anma mesajı yayımladı.


Galatasaray, 6 yıl önce bugün Soma’da yaşanan maden kazasında hayatlarını kaybeden madencileri unutmadı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "6 yıl önce bugün Soma’da yaşanan facia sonucu yaşamlarını yitiren 301 madencimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Gün Kömür Karası" denildi.

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