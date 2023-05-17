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Spor Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2023-05-17 15:51:00 -
Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü evinde Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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