Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda? Süper Lig 8. hafta

EURO 2020 Elemeleri kapsamında Süper Lig'de verilen bir haftalık aranın ardından, Galatasaray Sivasspor'u konuk edecek. İstanbul'da oynanacak olan mücadelede, son maçında bir puanla ayrılan sarı kırmızılılar üç puan almak için sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Galatasaray Sivasspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Galatasaray Sivasspor maçı 18 Ekim Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. Maçın kanal bilgisi ise henüz belli olmadı.

Galatasaray Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve kumda kuvvet çalışması ile başladı, dayanıklılık çalışması ve çift kale taktik oyun ile devam etti. Sarı kırmızılı ekip, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenmanı tamamladı.

Sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun tedavisine devam edilirken, Mario Lemina tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Sakatlığı nedeniyle Kongo Milli Takımı'ndan izin alarak İstanbul'a gelen Christian Luyindama da günü tedaviyle geçirdi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Süper Lig 7. hafta maç sonuçları

Yeni Malatyaspor 5-1 Denizlispor

Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor

Kasımpaşa 1-4 Konyaspor

Göztepe 4-0 Kayserispor

Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray

Sivasspor 3-1 Ankaragücü

Beşiktaş 2-0 Alanyaspor

Gaziantep FK 1-2 Başakşehir

Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor

Süper Lig'de 8. hafta fikstürü

Süper Lig puan durumu