Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda? Süper Lig 8. hafta
EURO 2020 Elemeleri kapsamında Süper Lig'de verilen bir haftalık aranın ardından, Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Süper Lig'in 8. haftasında İstanbul'da oynanacak olan mücadelede, son maçında bir puanla ayrılan sarı kırmızılılar üç puan almak için sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Galatasaray Sivasspor maçı hangi kanalda? Süper Lig 8. hafta maçları ne zaman? Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte detaylar...10 Ekim 2019 Perşembe 22:03
EURO 2020 Elemeleri kapsamında Süper Lig'de verilen bir haftalık aranın ardından, Galatasaray Sivasspor'u konuk edecek. İstanbul'da oynanacak olan mücadelede, son maçında bir puanla ayrılan sarı kırmızılılar üç puan almak için sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Galatasaray Sivasspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Galatasaray Sivasspor maçı 18 Ekim Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. Maçın kanal bilgisi ise henüz belli olmadı.
Galatasaray Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve kumda kuvvet çalışması ile başladı, dayanıklılık çalışması ve çift kale taktik oyun ile devam etti. Sarı kırmızılı ekip, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenmanı tamamladı.
Sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun tedavisine devam edilirken, Mario Lemina tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.
Sakatlığı nedeniyle Kongo Milli Takımı'ndan izin alarak İstanbul'a gelen Christian Luyindama da günü tedaviyle geçirdi.
Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Süper Lig 7. hafta maç sonuçları
Yeni Malatyaspor 5-1 Denizlispor
Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor
Kasımpaşa 1-4 Konyaspor
Göztepe 4-0 Kayserispor
Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray
Sivasspor 3-1 Ankaragücü
Beşiktaş 2-0 Alanyaspor
Gaziantep FK 1-2 Başakşehir
Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor
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