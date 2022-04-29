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Spor Galatasaray seçimi iptal mi oldu? Galatasaray'da seçimli kongre ne zaman?
Spor

Galatasaray seçimi iptal mi oldu? Galatasaray'da seçimli kongre ne zaman?

İstinaf mahkemesi, Galatasaray'da yarın yapılması beklenen seçimli genel kurula ilişkin son dakika kararını verdi. Peki Galatasaray’da seçim krize mi döndü? Galatasaray seçimi iptal mi oldu?

Yeniakit Publisher
2022-04-29 11:13:00 - 2022-04-29 11:17:17
Galatasaray seçimi iptal mi oldu? Galatasaray'da seçimli kongre ne zaman?

Galatasaray'da seçimli kongre iptal mi? 30 Nisan'da yapılması beklenen Galatasaray başkanlık seçimi iptal edildi. Galatasaray 'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda dün Fırat Develioğlu, üst mahkemeye giderek tedbir kararının devamını istemişti. Bugün İstinaf Mahkemesi seçimli genel kurulla ilgili kararını verdi. Mahkeme, sarı kırmızılılarda 30 Nisan Cumartesi (yarın) gerçekleşmesi planlanan seçime tedbir kararı koydurdu. Bu gelişme sonrasında Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun başkan adayı olduğu seçim iptal edildi. Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu kısa süre içinde açıklama yaptı. GS başkan adaylarından biri olan Metin Öztürk'ten açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Öztürk "Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza." şeklinde sert sözler sarf etti.

Eski Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "İstinaf Mahkemesi'nin yarın yapılacak olan seçimi durduran tedbir kararı hem esas, hem de usul yönünden açıkça hukuka aykırıdır." dedi.

 

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