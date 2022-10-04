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Spor Galatasaray savunmasıyla dikkat çekiyor
Spor

Galatasaray savunmasıyla dikkat çekiyor

Gol yollarında sıkıntı yaşayan Galatasaray, savunmadaki başarısı ile dikkat çekiyor. Bu başarıda Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı ikilisinin uyumu önemli rol oynuyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 11:29:00 -
Galatasaray savunmasıyla dikkat çekiyor

Galatasaray son yıllarda en az gol yediği sezonu geçiriyor. Okan Buruk’un öğrencileri, ilk 8 haftalara bakıldığında son 10 sezonun en başarılı savunma istatistiğine imza attı.

Galatasaray, skor bulmakta zorlanmasına rağmen 8 haftada kalesinde 5 gol gördü. Sarı kırmızılılar, Medipol Başakşehir ve Arabam nokta com Konyaspor'un ardından ligin en az gol yiyen 3. takım oldu.

Galatasaray, sezon başında Marcao’nun Sevilla gitmesinin ardından o bölgeye Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etti.

Victor Nelsson ile iyi bir ikili oluşturan 28 yaşındaki futbolcu, 6 maçta Danimarkalı oyuncunun partneri oldu. Sarı kırmızlılı ekip, bu karşılaşmalarda kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

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