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Spor Galatasaray şaşırttı! Icardi'nin yerine eski Fenerbahçeli geliyor
Spor

Galatasaray şaşırttı! Icardi'nin yerine eski Fenerbahçeli geliyor

Yeniakit Publisher
2023-06-27 11:11:00 -
Galatasaray şaşırttı! Icardi'nin yerine eski Fenerbahçeli geliyor

Rotayı İspanya'ya çeviren Galatasaray, eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'yi gündemine aldı.

Yaz tatiline devam eden Mauro Icardi’nin Galatasaray’a transferi konusunda önemli bir açıklama geldi. İşin mali ve hukuki sürecini takip eden menajer Elio Pino, Icardi ile Galatasaray arasındaki görüşmelerde gelinen son noktayı açıkladı.

Pino, bonservisi PSG’de bulunan, ancak Fransız devinin yeni sezon planları arasında yer almayan 30 yaşındaki santrfor hakkında şu ifadeleri kullandı: “Mauro Icardi için Galatasaray’la görüşmeler devam ediyor ama henüz anlaşmaya yakın değiliz.

Galatasaray Yönetimi ise sürecin pozitif ilerlediğini ve Icardi transferinde 1 hafta içerisinde istedikleri noktaya geleceklerini dile getiriyor. Suudi Arabistan kulüplerinin Icardi’ye olan ilgisinin de artarak devam ettiği öğrenildi.

Bir yandan Icardi'nin bonservisini almaya çalışan, diğer taraftan alternatif isimlerle görüşmelerini sürdüren Galatasaray, bu doğrultuda rotayı İspanya'ya çevirdi ve eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'yi gündemine aldı.

İspanya’da Mallorca formasıyla çok iyi bir sezon geçiren ve La Liga’da 15 gol atmayı başaran 29 yaşındaki futbolcunun transferi için Galatasaray’ın devrede olduğu belirtiliyor. Mallorca’nın sezon başında 8 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Kosovalı yıldızdan 20 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli beklediği de iddialar arasında yer alıyor.
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