Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazandı? İşte yanıtı...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

Porto'ya mağlup olmasına rağmen, Lokomotiv'in Schalke'ye yenilmesinin ardından Avrupa Ligi'ne giden Galatasaray grup aşamasında 1 galibiyet, 1 beraberlik performansı sonucunda 3,6 milyon euro kazandı.

Avrupa Ligi'ne katıldığı için 500 bin euro daha kasasına koydu.

Ayrıca sarı-kırmızılı takım Avrupa Ligi'ne katıldığı için 500 bin euro daha kasasına koydu.

Sarı-kırmızılı takım, gruplardaki performans ve Avrupa Ligi'ne katılmasının ardından toplamda 4,1 milyon euroyu yani yaklaşık 24,5 milyon TLyi kasasına koydu.