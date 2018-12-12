Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazandı? İşte yanıtı...
Şampiyonlar Ligi'ndeki gurubunu 3. olarak tamamlayan temsilcimiz Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. Sarı kırmızılı ekip, Devler Ligi'nden 24,5 milyon lira gelir elde etti.12 Aralık 2018 Çarşamba 21:22
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.
Porto'ya mağlup olmasına rağmen, Lokomotiv'in Schalke'ye yenilmesinin ardından Avrupa Ligi'ne giden Galatasaray grup aşamasında 1 galibiyet, 1 beraberlik performansı sonucunda 3,6 milyon euro kazandı.
Avrupa Ligi'ne katıldığı için 500 bin euro daha kasasına koydu.
Ayrıca sarı-kırmızılı takım Avrupa Ligi'ne katıldığı için 500 bin euro daha kasasına koydu.
Sarı-kırmızılı takım, gruplardaki performans ve Avrupa Ligi'ne katılmasının ardından toplamda 4,1 milyon euroyu yani yaklaşık 24,5 milyon TLyi kasasına koydu.
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