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Spor

Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kim?

Galatasaray muhtemel rakipleri | Sezonu Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Turnuvaya ön eleme turundan katılacak olan Galatasaray'ın rakipleri merak ediliyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-24 10:25:00 -
Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kim?

2020-2021 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazandı. Futbolseverler, Galatasaray'ın muhtemel rakiplerini araştırıyor. Peki, Galatasaray'ın rakipleri kim?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kim?

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa; Premier Lig'de de Şampiyonlar Ligi bileti aldığı için gelecek sezon Devler Ligi'ne direkt gruplardan katılacak. hal böyle olunca Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön eleme turundan katılacak.

Avrupa Ligi'ni Villarreal kazanırsa bu kez Galatasaray'ın durumu değişecek. Avrupa Ligi'ni Villarreal kazanırsa, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılacak. Şayet bu ihtimal gerçekleşirse Galatasaray, Devler Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılacak. Galatasaray bu turdan turnuvaya katılırsa Devler Ligi için 3 tur geçmek durumunda kalacak. 

Villareal ile Manchester United arasındaki Avrupa Ligi finali 26 Mart Çarşamba akşamı oynanacak. Final maçının ardından Galatasaray'ın turnuvaya hangi turdan katılacağı kesinleşecek.

Galatasaray'ın iki ön eleme turu için kesinleşen dokuz muhtemel rakibi var. Hafta sonu Avrupa'da maçların tamamlanmasının ardından Galatasaray için belli olan rakip sayısı 4'ten 9'a çıktı. Bu rakipler arasına Danimarka'dan 1 takım daha katılacak.

Galatasaray, organizasyona ikinci ön eleme turundan dahil olursa bu turda seribaşı olmayacak. Muhtemel rakipleri ise şöyle: Celtic,PSV,Sparta Prag, Rapid Wien,Midtjylland/Brondby/Kopenhag

ÜÇÜNCÜ ÖN ELEME TURU: Benfica, Shakhtar, Spartak Moskova, Monaco 

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