  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray-Salernitana maçı hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı CANLI İZLE
Spor

Galatasaray-Salernitana maçı hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı CANLI İZLE

Galatasaray hazırlık maçında İtalyan ekibi Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Galatasaray-Salernitana maçı ne zaman? Salernitana hazırlık maçını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-07-26 23:20:00 -
Galatasaray-Salernitana maçı hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı CANLI İZLE

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Galatasaray, İtalyan ekibi Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray- Salernitana maçı ne zaman?

Galatasaray-Salernitana maçı hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı CANLI İZLE

Galatasaray hazırlık maçında Salernitana ile karşı karşıya gelecek. 27 Temmuz Çarşamba akşamı oynanacak mücadele TSİ 20.00’de başlayacak.

Avusturya'nın Innsbruck şehrindeki Tivoli Stadı'nda oynanacak karşılaşma Spor Smart ekranlarından yayımlanacak.

Bugün kimin maçı var? 27 Temmuz günün maçları:
Bugün kimin maçı var? 27 Temmuz günün maçları:

Spor

Bugün kimin maçı var? 27 Temmuz günün maçları:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23