Galatasaray-Salernitana maçı hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı CANLI İZLE
Galatasaray hazırlık maçında İtalyan ekibi Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Galatasaray-Salernitana maçı ne zaman? Salernitana hazırlık maçını hangi kanal veriyor?
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Galatasaray, İtalyan ekibi Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray- Salernitana maçı ne zaman?
Galatasaray-Salernitana maçı hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı CANLI İZLE
Galatasaray hazırlık maçında Salernitana ile karşı karşıya gelecek. 27 Temmuz Çarşamba akşamı oynanacak mücadele TSİ 20.00’de başlayacak.
Avusturya'nın Innsbruck şehrindeki Tivoli Stadı'nda oynanacak karşılaşma Spor Smart ekranlarından yayımlanacak.