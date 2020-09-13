Galatasaray sahasındaki son 11 açılış maçını da kazandı

Kırmızı-siyahlı takımı Türk Telekom Stadı'nda ağırlayan sarı-kırmızılılar, maça hızlı bir başlangıç ​​yaptı.

Maçın 8. dakikasında Galatasaray, penaltıdan Radamel Falcao'nun attığı golle 1-0 öne geçerken, 28. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sarı-kırmızılılar, 40. dakikada bir gol daha atan Falcao, durumu 3-0 yaparak 1. devreyi bu skorla tamamladı.

İkinci yarının başında daha istekli görünen Gaziantep temsilcisi oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, maçın 53. dakikasında Andre'nin golüyle farkı 2'ye indirdi.

Kalan bölümde her iki takımın da skoru değiştirme çabaları sonuçsuz kaldı ve Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Galatasaray, sahadaki son 11 açılış karşılaşmasını da kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonuyla başlayan 11 birinci hafta mücadelesini 3 puanla tamamladı.

Maçın 5. dakikasında gelişen Galatasaray atağında, Sofiane Feghouli'nin ceza sahası dışından şutuyla, top Kubilay Aktaş'tan döndü. Hakem Bahattin Şimşek devam kararı aldı.

Yaklaşık 2 dakika sonra oyun durduğunda Şimşek, VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi ve Kubilay'ı elle oynadığı için penaltına hükmetti.

Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao sezona golle başladı.

Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 16 lig maçında forma giyebilen ve performansı tartışılan Falcao, sezonun ilk maçında 2 gol attı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Gaziantep FK ağlarından çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 40. dakikada Sofiane Feghouli'nin pasında deri yuvarlak ağları gördü.

Geçen sezon oynadığı son maç olan Gaziantep FK maçında gol atan deneyimli futbolcu, kaldığı yerden devam etti.

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Kılınç, sarı-kırmızılı forma ile ilk resmi maçında gol attı.

Emre, maçın 28. dakikasında Falcao'nun pasında şık bir gol attı.

Maçın 80. dakikasında sakatlanan Emre Kılınç, maçtan ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim aynı anda 3 oyuncuyu değiştirmeye gitti.

Deneyimli teknik direktör, maçın 66. dakikasında Luyindama, Arda Turan ve Feghouli'yi maçtan çıkardı. Terim, bu futbolcular yerine Ryan Donk, Ryan Babel ve Ömer Bayram'ı sahaya sürdü.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Ryan Babel ve Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı formayı yine terletti.

Geçen sezonun ikinci yarısını Hollanda'nın Ajax takımında geçiren Babel, 66. dakikada Arda Turan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Geçen sezon Belçika'nın Club Brugge takımında forma giyen Diagne, 87. dakikada Falcao'nun yerine oyuna girdi.

Diagne, maça girdikten 5 dakika sonra gole çok yaklaşmasına rağmen atamadı. Senegalli oyuncunun 90 + 2. dakikasında top direkten döndü.

Gaziantep temsilcisi Süper Lig'de ikinci sezonun açılış maçından puan alamadı.

Ligde ikinci sezonuna başlayan kırmızı-siyahlı ekip, ilk hafta iki karşılaşmasında mağlup oldu.

Gaziantep FK bu sezon Galatasaray'a 3-1 yenilirken, geçen sezon ilk hafta maçında Fenerbahçe'ye 5-0 yenildi.

Gaziantep FK'nın yeni transferi Andre ilk resmi maçında gol attı.

Brezilya'nın Gremio takımından kırmızı-siyahlı ekip tarafından eklenen 29 yaşındaki Santrfor, maçın 53. dakikasında şık bir gol attı.

Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, 3 gol yemesine rağmen iyi performans gösterdi.

Karşılaşmanın 34. ve 35. dakikalarında Feghouli (2) ve Luyindama'nın üst üste 3 dakikada vuruşlarına izin vermeyen Günay, 63. dakikada Falcao, 88. dakikada ise Belhanda'nın vuruşunu engelledi.