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Spor

Galatasaray Sacha Boey ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Rennes'den Fransız sağ bek Sacha Boey'in transferi konusunda anlaşmaya varıldığını Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 17:54:00 -
Galatasaray Sacha Boey ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, 20 yaşındaki genç sağ bek Sacha Boey ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fransız sağ bek kulüp televizyonu GS TV'ye yaptığı açıklamada, "Galatasaray taraftarının gurur duyması için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

2025 sezona kadar Galatasaray forması giyecek

Galatasaray, Sacha Boey ile 2024-2025 sezonu sonuna dek geçerli sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Sacha Boey'in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır" ifadelerini kullandı.

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