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Spor Galatasaray, Sabitzer'i kaçırdı
Spor

Galatasaray, Sabitzer'i kaçırdı

Yeniakit Publisher
2023-07-24 20:44:00 -
Galatasaray, Sabitzer'i kaçırdı

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Marcel Sabitzer'in yeni adresi belli oldu.

Galatasaray'ın transfer listesinde olan Marcel Sabitzer, Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Bayern Münih'ten Sabitzer'in listelerinde yer aldığını ancak girişimlerinin bulunmadığını ifade etmişti.

Resmi açıklama geldi

Alman devi Dortmund, Avusturyalı orta saha oyuncusu Sabitzer ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Marcel Sabitzer geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Manchester United'da kiralık geçirmişti.

Geçen sezonu Manchester United'da kiralık olarak geçiren Sabitzer, 18 maçta görev alırken takımına 3 gol, 1 asistlik katkı sağlamıştı.
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