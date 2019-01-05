Galatasaray Rodrigues'in alternatifini İngiltere'de buldu!

Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad'a transferi an meselesi olanGarry Rodrigues'in yerine kanat oyuncusu bakan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.

Ligde forma şansı bulamadı!

Tottenham kadrosunda yer alan ancak forma şansı bulamayan Georges Kevin N'Koudou'nun Sarı-Kırmızılılar'a önerildiği ortaya çıktı.

Bu sezon Premier Lig'de hiç forma giyemeyen Fransız yıldızla ilgili kararı teknik patron Fatih Terim verecek

23 yaşındaki Georges-Kevin N'Koudou sağ kanatta da görev alabiliyor. Burnley, Marsilya ve Nantes'da da forma giyen Fransız futbolcu, kariyerinde 113 maça çıkarken 14 gol atıp 9 asist yaptı. Piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

(Sabah)