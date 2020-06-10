  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Galatasaray, Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, Süper Lig’in 27.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 13:53:56 -
Galatasaray, Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman core stabilizasyon hareketleri ile başladı. Daha sonra dinamik ısınma yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda gruplar halinde pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Sarı-kırmızılılar, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı