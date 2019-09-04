Galatasaray resmen başvurdu! İşte TT Arena için istenen yeni kapasite
Galatasaray kulübü yönetimi, 52 bin 650 kişilik Turk Telekom Stadı'nın kapasitesini 10 bin kişi arttırmak için TFF'ye başvuruda bulundu.04 Eylül 2019 Çarşamba 14:45
Galatasaray, stadyumunun kapasitesini arttırmak için harekete geçti. Temeli 13 Aralık 2007'de atılan ve 15 Ocak 2011 yılında Ajax karşılaşması ile hizmete giren 52 bin 650 kişilik Türk Telekom Stadyumu'nun kapasitesinin arttırılmasına yönelik planlar yapılıyor.
Kale arkalarındaki koltuklar kaldırılacak
Taraftarların stadyumlarda karşılaşmaları ayakta izleyebileceklerine dair kanunun çıkması üzerine TFF'ye başvuru yapan Galatasaray yönetimi, kale arkalarında bulunan tribünlerdeki koltukları kaldırarak kapasiteyi arttırmayı planlıyor.
Yeni kapasite 62 bin olacak
Sarı-kırmızılılar, böylece stattaki seyirci sayısını 52 bin 650'den 62 bine çıkaracak.
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