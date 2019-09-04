0553 313 94 23

Galatasaray resmen başvurdu! İşte TT Arena için istenen yeni kapasite

Galatasaray kulübü yönetimi, 52 bin 650 kişilik Turk Telekom Stadı'nın kapasitesini 10 bin kişi arttırmak için TFF'ye başvuruda bulundu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:45
Galatasaray resmen başvurdu! İşte TT Arena için istenen yeni kapasite

Galatasaray, stadyumunun kapasitesini arttırmak için harekete geçti. Temeli 13 Aralık 2007'de atılan ve 15 Ocak 2011 yılında Ajax karşılaşması ile hizmete giren 52 bin 650 kişilik Türk Telekom Stadyumu'nun kapasitesinin arttırılmasına yönelik planlar yapılıyor.

Kale arkalarındaki koltuklar kaldırılacak

Taraftarların stadyumlarda karşılaşmaları ayakta izleyebileceklerine dair kanunun çıkması üzerine TFF'ye başvuru yapan Galatasaray yönetimi, kale arkalarında bulunan tribünlerdeki koltukları kaldırarak kapasiteyi arttırmayı planlıyor.

 

Yeni kapasite 62 bin olacak

Sarı-kırmızılılar, böylece stattaki seyirci sayısını 52 bin 650'den 62 bine çıkaracak.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:45
  1. Galatasaray
  2. turk telekom arena

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul:”Çocuklar ailelerinin konuşması ile okula daha çabuk adapte olabilir”
    1. Psikolog Sevim Buzkan..
    2. Kocaispir: "Sporun ve sporcunun..
    3. Başkan İşeri’den Kahta 02 Spor’a destek
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımıza,..
    5. Şuhut Belediyesi parke taşı döşeme..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin..
    7. Potada millilerin Çekya mesaisi
    8. İnönü 5. Geleneksel Halı Saha Futbol..
    9. İçişleri Bakanlığı Ağustos Ayı..
    10. İçişleri Bakanlığı Ağustos Ayı..
    11. Erdoğan: "Milli sınırlar içinde vatan..
    12. İtirafçı olan kadın avukata..
    13. Barışmak için gittiği fırında öldürüldü
    14. İstifa eden İYİ Parti'li isim konuştu:..
    15. Bilecik’in kurtuluş etkinliklerinde..
    16. Boğazı kesilen kadın 9 günlük yaşam..
    17. Terör devleti S-400'lerimize mi sızdı?..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır sonra..
    19. Mardin şehidi Türkçe, Kürtçe ve Arapça..
    20. Tıbbi cihaz ve malzeme fiyatları..
    21. Çorum Belediye’si vektörel mücadeleye..
    22. Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine..
    23. Erzincan Basket Spor Kulübü..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivas'ın..
    25. Diyarbakır’da Vatan Partisi üyeleri..
    26. İSPARK otoparklarını değnekçiler bastı!
    27. Polisten kaçan şüpheli, uyuşturucu..
    28. Başkan Kılınç’tan Zabıta Haftası mesajı
    29. Diyarbakır'da HDP'liler yol kapatma..
    30. İran yedi balıkçı gemisine el..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!