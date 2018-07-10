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Galatasaray resmen açıkladı! Yıldız futbolcu ile...

Son şampiyon Galatasaray'ın gündeminde. İtalyan devi AC Milan'dan kiralık olarak gitmesi beklenen Nikola Kalinic var.

10 Temmuz 2018 Salı 10:03
Galatasaray resmen açıkladı! Yıldız futbolcu ile...

Erceg, "Galatasaray, Kalinic'le ilgileniyor. Bunu söyleyebiliriz, ancak Kalinic Milan'ın oyuncusu. Ayrıca Atletico Madrid ve Sevilla da onunla ilgileniyor. Kiralık olarak ayrılıp ayrılmayacağına, hangi teklifin daha geçerli olduğuna Milan Kulübü karar verecek" dedi.

30 yaşındaki Hırvat forvet Kalinic, geçen sezon Milan'da 31 lig maçında 6 gol attı. Tecrübeli yıldız aynı zamanda 5 asist yaptı. Ancak bu rakamlar hayal kırıklığı yarattı. Bekleneni veremedi.

SÖZÜMÜZÜ SÖYLEYECEĞİZ

Kalinic'in menajeri Tomislav Erceg, "Sonrasında biz sözümüzü söyleyeceğiz. Elbette ki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, tarihi başarılarla dolu bir kulüp olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

Akşam

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 10:03
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