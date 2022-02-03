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Spor Galatasaray resmen açıkladı!
Spor

Galatasaray resmen açıkladı!

Galatasaray Kulübü, Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 23:16:00 -
Galatasaray resmen açıkladı!

Galatasaray, Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Erick Pulgar'ın geçici transferi konusunda anlaşma sağladı. Pulgar'a Galatasaray'a hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, 28 yaşındaki oyuncunun transferini dün açıklamıştı.

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