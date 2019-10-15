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Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. Hafta maçında Türk Telekom Stadyumu'nda İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek. Temsilcimiz gruptaki ilk iki maçında 1 puan toplayabilmişti. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

15 Ekim 2019 Salı 21:06
Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. Hafta maçında Türk Telekom Stadyumu'nda İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek. Temsilcimiz gruptaki ilk iki maçında 1 puan toplayabilmişti. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı 22 Ekim Salı günü saat 22.00'da oynanacak. Mücadele Bein Sports'tan naklen yayınlanacak. 

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 21:06
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