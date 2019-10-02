Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray evinde Real Madrid'i konuk edecek. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray evinde Real Madrid'i konuk edecek. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 0-0 berabere kalan Galatasaray evinde oynadığı PSG maçında ise 1-0'la rakibine boyun eğdi. İşte, Galatasaray'ın A Grubu fikstürü... Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında TT Arena'da Real Madrid ile karşılaşacak. 22 Ekim Salı akşamı oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Zorlu mücadelenin beIN Sport 1'den yayınlanması bekleniyor. İşte, Galatasaray'ın A Grubu fikstürü 22 Ekim Salı 22.00 Galatasaray-Real Madrid 6 Kası Çarşamba 23.00 Real Madrid-Galatasaray 26 Kasım Salı 22.55 Galatasaray-Club Brugge 11 Aralık Çarşamba 23.00 PSG-Galatasaray

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