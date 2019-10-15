Galatasaray Real Madrid maçı biletleri çıktı mı? Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. Hafta
Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. Hafta maçında İstanbul'da İspanyol devi Real Madrid'i ağırlayacak. Temsilcimiz grupta oynadığı 2 maçta 1 puan toplayabilmişti. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı biletleri çıktı mı? İşte detaylar...15 Ekim 2019 Salı 21:08
Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. Hafta maçında İstanbul'da İspanyol devi Real Madrid'i ağırlayacak. Temsilcimiz grupta oynadığı 2 maçta 1 puan toplayabilmişti. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı biletleri çıktı mı? İşte detaylar...
Galatasaray Real Madrid maçı biletleri çıktı mı?
Galatasaray Real Madrid maçı için biletlerin 18 Ekim Cuma günü satışa çıkması ve bilet fiyatlarının 175 ila 1.500 lira arasında değişmesi bekleniyor.
Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı 22 Ekim Salı günü saat 22.00'da oynanacak. Mücadele Bein Sports'tan naklen yayınlanacak.
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