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Galatasaray PSG Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Galatasaray önümüzdeki günlerde oynayacağı iki zorlu maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Önce Süper Lig 6. haftada Fenerbahçe ile oynayacak olan sarı kırmızılı takım bu mücadeleden 3 gün sonra da Şampiyonlar Ligi’nde PSG ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray PSG Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray PSG maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

25 Eylül 2019 Çarşamba 20:30
Galatasaray PSG Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Galatasaray önümüzdeki günlerde oynayacağı iki zorlu maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Önce Süper Lig 6. haftada Fenerbahçe ile oynayacak olan sarı kırmızılı takım bu mücadeleden 3 gün sonra da Şampiyonlar Ligi’nde PSG ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray PSG Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray PSG maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Galatasaray PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray PSG maçı 2 Ekim Salı akşamı TT Arena’da karşılaşacak. Saat 22.00’de başlayacak mücadele beIN Sport 1’den naklen yayınlanacak.

PSG'yi tanıyalım

Fransa futbolunda son yıllara damgasını vuran PSG, kadrosuyla dikkati çekiyor.

Ünlü Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in çalıştırdığı Paris temsilcisi, kadrosunda Neymar, Kylian Mbappe, Edinson Cavani ve Angel Di Maria'nın yanı sıra birçok ünlü futbolcuyu bulunduruyor. Ancak dünyanın en pahalı futbolcusu konumundaki Neymar'ın kulüpteki geleceği tartışılıyor.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son 7 sezonun 6'sında şampiyonluğa ulaşan PSG, Avrupa'da da ligdeki başarısına benzer bir grafik sergiliyor.

Tarihinde 1996 UEFA Kupa Galipleri Kupası ve 2001 UEFA Intertoto Kupası şampiyonlukları bulunan Fransız temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13. kez gruplarda mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde son 7 yılda üst üste 4 kez çeyrek final oynayan PSG, bu kulvarda son 3 sezonda son 16 turunun ötesine geçemedi.

PSG, son 5 sezondaki performansının değerlendirildiği tabloda Avrupa'da 8. sırada yer aldı.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 20:30
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