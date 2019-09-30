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Galatasaray PSG maçı şifresiz nasıl izlenir?

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray ile PSG karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray PSG maçı şifresiz nasıl izlenir?

30 Eylül 2019 Pazartesi 17:36
Galatasaray PSG maçı şifresiz nasıl izlenir?

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray ile PSG karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray PSG maçı şifresiz nasıl izlenir?

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Fransız ekibi PSG'yi evinde konuk edecek. İlk hafta maçında Club Brugge ile 0-0'lik sonuçla berabere kalan Galatasaray bu kez evinde 3 puanla tanışmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray PSG maçı ne zaman?

Galatasaray 1 Ekim Salı (yarın) TT Arena'da PSG'yi konuk edecek. 22.00'de başlayacak mücadelede Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Futbolseverler mücadeleyi beIN Sports ekranlarından naklen izleyebilecek. 

A Grubu puan durumu

1 Ekim Salı
19.55 Real Madrid-Club Brugge
22.00 Galatasaray-PSG

Galatasaray PSG maçı şifresiz nasıl izlenir?

Digitürk üyeliği bulunmayan ve tek maç satın alma özelliğini kullanmak istemeyenler Galatasaray PSG maçını şifresiz izleyip, izleyemeceklerini merak ediyor. Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport Galatasaray PSG maçını şifresiz yayınlayacağını açıkladı.

CBC Sport şifresiz nasıl izlenir?

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz. 

CBC Sport uydu ve frekans bilgileri

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500 

CBC Sport tek çanakla izlenir mi?

1.adım 

Maçı Türksat çanağından izleyecekseniz; çanak anteninizde bulunan mevcut Türksat LNB'sinin tam olarak sağ bitişiği(arkadan bakınca) 2. LBN'yi yerleştirin. Bu yerleştirme işlemini bant-plastik kelepçe veya multifeed denen 2-3-4... uyduyu izleme şansı veren aparatı alarak da yapabilirsiniz.

2.adım 

Azerspace LNB'sini sabitledikten sonra Türksat LNB'sinden gelen kablo ile Azerspace LNB'sinden gelen kabloları birleştirmek için diseq kullanmanız gerekmektedir. Türksat LNB'sinden gelen kabloyu, diseqc'in 1. girişine, Azerspace LNB'sinden gelen kabloyu ise diseqc'in 2. girişine takınız. Diseqc'in ortasındaki giriş ise uydu cihazına Receiver'e gidecektir.

Tek çanakla CBC Sport kanalını izleyebilirsiniz

3.adım 

Uydu alıcınızdan Menü-Uydu ekle bölümünden Azersat46 ekleyip bu uydu için Anten/Diseqc ayarlarından diseqc 1-2-3- veya a-b-c olarak seçiniz. Azerspace uydusunun diseqc girişini TV'den de ''2''(B) Türksat'ın TV'den diseqc girişini ise diseqc 1(A) olarak seçiniz.

4.adım 

Daha sonra kanalların frekanslarını manuel olarak girip taratın. İdman/ CBC Sport HD / Az TV SD yayınları için cihazına Biss şifre girmeniz gerekecektir.

Önemli! Hotbird'e ayarlanmış çanağınızı Azerspaceye dönüştürmek için Hotbird çanağındaki LNB'yi çıkartıp Türksat çanağınızın arkadan bakınca sağına bant, plastik kelepçe veya multiifeed ile sabitlendikten sonra TV'den Hotbird uydusundan aşağıdaki kanalların frekanslarını taratın. Kanalların biss şifresini girdikten sonra izleyebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 17:36
  1. Galatasaray PSG maçı ne zaman?
  2. Galatasaray PSG maçı şifresiz nasıl izlenir?
  3. Tek çanakla CBC Sport kanalını izleyebilirsiniz
  4. CBC Sport tek çanakla izlenir mi?
  5. CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport şifresiz nasıl izlenir?
  6. Galatasaray
  7. PSG

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