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Spor Galatasaray Onyekuru için Monaco ile anlaştı
Spor

Galatasaray Onyekuru için Monaco ile anlaştı

Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak için çalıştığı eski futbolcusu Henry Onyekuru'nun transferinde Monaco ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 23:00:00 -
Galatasaray Onyekuru için Monaco ile anlaştı

Galatasaray, Fatih Terim'in ısrarla istediği Henry Onyekuru'nun transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Monaco ile 250 bin euro kiralama bedeli karşılığı anlaşma sağladı. Daha önce zorunlu satın alma opsiyonu çerçevesinde yapılan görüşmeler sonrası zorunlu satın alma opsiyonu ortadan kalktı.

Cuma günü İstanbul'da olacak

23 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun 22 Ocak Cuma günü İstanbul'da olması ve takıma katılması bekleniyor.

 

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