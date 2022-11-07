Galatasaray-Ofspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçında Galatasaray ile Yeşilyurt D.Ç Ofspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Ofspor maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur heyecanı başlayacak. Tek maç elema usulüne göre oynanacak. Galatasaray sahasında Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u konuk edecek. Peki, maç ne zaman?
Galatasaray-Ofspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray ile Ofspor 8 Kasım Salı akşamı karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.
Galatasaray, 3. turda TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 yenerek 4. tura yükseldi. Yeşilyurt D.Ç Ofspor ise 3. turda Baynet İnşaat Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 4. tur biletini aldı.
Mücadele A Spor'dan naklen yayımlanacak.
Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü. Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.