  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avcılar'da ayakkabı dükkanında patlama
Seydikemer'de çıkan orman yangını devam ediyor
Vicdansızlar! 3 günlük bebeği poşete koyup, yol kenarına attılar
Esed güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 2 yaralı
Spor Galatasaray Nelson ile anlaştı iddiası
Spor

Galatasaray Nelson ile anlaştı iddiası

Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 21:43:00 -
Galatasaray Nelson ile anlaştı iddiası

Galatasaray, Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki Victor Nelsson ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

Süper Lig'in 2021-22 sezonu öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile anlaştı.

Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusuna yapılması gereken ücreti de 5 yıla yayan sarı-kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde imzaları atarak transferi resmen duyuracak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sabetay Kemal

Nereli? Artvin'li mi, Tokat'lı mi?
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay