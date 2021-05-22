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Spor Galatasaray, Marcao'nun maaşını açıkladı
Spor

Galatasaray, Marcao'nun maaşını açıkladı

Galatasaray, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Marcao'nun sözleşmesini uzattı. Sarı-kırmızılı ekip, Marcao'nun 2022-23 sezonunda 1.3 milyon euro, 2023-24 sezonunda ise 1.4 milyon euro kazanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 16:51:00 -
Galatasaray, Marcao'nun maaşını açıkladı

Galatasaray, Marcao’nun sözleşmesini 3 yıl uzattı. Kulüp resmi açıklamayı duyurdu.

KAP'a yapılan açıklamada, oyuncunun 2024'e kadar sürecek üç yıllık imzayı attığı belirtildi. Marcao'nun 2022-23 sezonunda 1.3 milyon euro, 2023-24 sezonunda ise 1.4 milyon euro kazanacağı duyuruldu.

Marcao önceki sözleşmesine göre geride kalan sezon 850 bin euro garanti ücret kazandı.

Bu sezon Süper Lig’de 40 maçın 37’sinde forma giyen Marcao, 2018-2019 sezonunda Portekiz’in Chaves takımından 4 milyon Euro bedel ile transfer edilmişti.

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