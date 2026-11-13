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Spor Galatasaray Madeş Mobilya, yarın Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak
Spor

Galatasaray Madeş Mobilya, yarın Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak

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Galatasaray Madeş Mobilya, yarın Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak

Ligin 6. haftasında Galatasaray Madeş Mobilya, yarın saat 19.00'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak. İki takım da ligde çıktıkları 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.

Ligin 6. haftasında Galatasaray Madeş Mobilya, yarın saat 19.00'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak. İki takım da ligde çıktıkları 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Madeş Mobilya, yarın Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray, Efeler Ligi'nde çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

Rakibi gibi ligde oynadığı müsabakaların 4'ünü kazanan Fenerbahçe, 1'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA

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