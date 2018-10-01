Galatasaray maçına ingiliz hakem
Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile Galatasaray arasında oynanacak maçı İngiliz hakem Oliver yönetecek.01 Ekim 2018 Pazartesi 13:35
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın D Grubu'ndaki Porto maçının hakemleri açıklandı.
Dragao Stadyumu'nda 3 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yaparken, Paul Tierney ile Andre Marriner ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stephen Child olacak.
YORUM YAZ