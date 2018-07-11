Galatasaray maçı seyircisiz oynanacak!

Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ilk maçında İsviçre Challenge League temsilcilerinden FC Wil ile karşılaşacak.

Zürih’teki Utogrund Stadı’nda gerçekleşecek olan mücadele, 13 Temmuz Cuma günü TSİ 16:00’da başlayacak.

Karşılaşma, alınması gereken güvenlik önlemleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.

Galatasaray ile FC Wil arasındaki hazırlık maçını takip etmek isteyen medya mensuplarının 12 Temmuz Perşembe günü TSİ 16.00’ya kadar [email protected] adresine gerekli bilgileri göndererek akreditasyon işlemlerini sona erdirmeleri rica olunur.

PSV VE VALENCİA İLE DE MAÇ YAPILACAK

Zürih’teki hazırlıklarını 16 Temmuz Pazartesi günü tamamladıktan sonra Montrö kentine geçecek olan takımımız, 18 Temmuz Çarşamba günü Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven ile TSİ 20:00’de karşılaşacak. Takımımız, 21 Temmuz Cumartesi günü ise önümüzdeki sezon İspanya’yı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Valencia’ya TSİ 18:30’da rakip olacak.