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Spor Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray-Sigma Olomouc CANLI İZLE
Spor

Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray-Sigma Olomouc CANLI İZLE

Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Galatasaray, Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray-Sigma Olomouc maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-07-16 16:15:00 -
Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray-Sigma Olomouc CANLI İZLE

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklık maçında Çekya takımı Sigma Olomouc ile karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?

Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray-Sigma Olomouc CANLI İZLE

Galatasaray ile Sigma Olomouc 16 Temmuz Cumartesi akşamı TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek. Profertil Arena'da oynanacak mac Smadt Spor'dan naklen yayımlanacak. Öte yandan Galatasaray 19 Temmuz Salı günü Pardubice ile karşı karşıya gelecek.

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