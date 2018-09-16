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Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Lokomotiv Moskova maçının İtalyan hakem Gianluca Rocchi'nin yöneteceği açıklandı.

16 Eylül 2018 Pazar 11:45
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Salı günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile yapacağı D Grubu ilk hafta maçını İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Rocchi'nin yardımcıları Mauro Tonolini ve Filippo Meli olacak.

Luca Banti ile Massimiliano Irrati'nin ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Matteo Passeri üstlenecek.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 11:45
  1. Galatasaray
  2. Türkiye Futbol Federasyonu
  3. UEFA Şampiyonlar Ligi
  4. Lokomotiv Moskova
  5. Türk Telekom Stadı

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