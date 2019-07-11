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Galatasaray, Leipzig ile hazırlık maçı yapacak

- Hazırlık kampı için Avusturya'ya gidecek sarı-kırmızılılar, 19 Temmuz Cuma günü Alman temsilcisiyle karşılaşacak

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:29
Galatasaray, Leipzig ile hazırlık maçı yapacak


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu hazırlıkları kapsamında Almanya temsilcisi Leipzig ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanacak müsabaka 19 Temmuz Cuma günü TSİ 19.00 başlayacak.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) geride kalan sezonu Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un ardında üçüncü sırada bitiren Leipzig, ülkesini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.

Galatasaray, yeni sezon öncesi 31 yaşındaki Alman teknik direktör Julian Nagelsmann ile anlaşan Leipzig ile bir kez karşılaştı. Geride kalan sezonun devre arasında Almanya'da oynanan özel müsabaka 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Yurt dışı kamp çalışmaları için 17 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'ya gidecek sarı-kırmızılı ekip, 23 Temmuz Salı gününe dek hazırlıklarını Seefeld kasabasında sürdürecek.


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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:29
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