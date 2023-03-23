Galatasaray Kulübü'nde radikal kararlar! Ali Koç ile atışma sonrası...

Galatasaray Yönetimi, takımın MHK ve Fenerbahçe ile oluşan gergin ortamdan olumsuz etkilenmemesi adına tedbirler aldı. Florya'ya bir çıkarma yapmaya hazırlanan Galatasaray Yönetimi, olumsuz havaya karşı oluşturduğu önlem planını da devreye sokacak.

Başkan Dursun Özbek, 2. Başkan Metin Öztürk ve Başkanvekili Erden Timur; hem Okan Buruk'a hem de oyuncularına güven mesajları verecek. MHK ve Fenerbahçe'ye karşı cephe açan Galatasaray Yönetimi, takımın bu gergin ortamdan olumsuz etkilenmemesi adına şimdiden bazı tedbirler aldı. Yönetim, 1-2 gün içerisinde Florya'ya çıkarma yaparak destek mesajlarını iletecek. Hafta sonuna kadar oyuncuların gecikmiş alacakları ödenecek. Yeni ve iyileştirilmiş sözleşme teklifi bekleyen bazı oyuncularla ilgili görüşmelerinde önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağı öğrenildi.

Son dönemde ortaya çıkan hakem hataları nedeniyle hem MHK'ya hem de ezeli rakip Fenerbahçe'ye ve Ali Koç'a karşı cephe açan Sarı-Kırmızılılar, bu gergin ortamdan takımın olumsuz etkilenmesini kesinlikle istemiyor. Fanatik'e göre; Milli arada gerekli tedbirleri almaya karar veren yönetim, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne bir destek çıkarması yapacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2. Başkan Metin Öztürk ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Florya'ya giderek hem teknik direktör Okan Buruk'la kurmaylarına hem de futbolculara güven mesajlarını iletecek.

DEMEÇLERE ARA VERİLECEK

Takımın olumsuz bir durum yaşamaması adına gerilim dozu yüksek demeçlere ara verecek olan Sarı-Kırmızılı yönetim, gecikmiş alacaklar için de kolları sıvadı. Hafta sonuna kadar yapılacak ödemelerle birlikte oyunculardaki moral seviyesinin yeniden yukarıya çekilmesi hedefleniyor. Ayrıca yeni kontrat bekleyen bazı oyuncularla ilgili görüşmelere de önümüzdeki haftadan itibaren başlanacağı ve maaşlarda iyileştirmeye gidileceği, gelen haberler arasında.

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