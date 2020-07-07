  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, Mustafa Cengiz başkanlığında toplandı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 17:26:13 -
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, Mustafa Cengiz başkanlığında toplandı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünde olağan yönetim kurulu toplantısı, Mustafa Cengiz başkanlığında gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Türk Telekom Stadı'ndaki toplantıya kısa süre önce iki ameliyat geçiren Mustafa Cengiz başkanlık yaptı.

Toplantıya ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile yönetim kurulu üyeleri Dorukhan Acar, İlber Aydemir, Dilek Kutlu, Banu Vahapoğlu Akgün katıldı. Toplantıda kulübün güncel meselelerini ele alındı.

Denetim Kurulu üyeleri Emir Otluoğlu, Gürol Ayan, Günhan Aksoy ve Başar Gündüz de toplantı salonunda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı