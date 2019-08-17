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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan Falcao açıklaması

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Falcao'nun transferine ilişkin, "Taraftarların içi yüzde 99 rahat olsun." dedi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:41
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan Falcao açıklaması

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'ın kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, "Önümüzdeki haftadaki maçtan itibaren seri bir şekilde galibiyetlere başlayacağız. Bunu nazar boncuğu olarak görüyoruz." dedi.

Albayrak, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ilk maçında beklemedikleri sürpriz bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi. İlk müsabaka olduğu için bunun telafisinin olabileceğini kaydeden Albayrak, şöyle konuştu:

"Eksiklerimiz vardı, yeni transferlerimiz katılmamıştı. En son Feghouli taş ameliyatı oldu, taş aldırdı. Eksiklerimiz vardı. Önümüzdeki haftadaki maçtan itibaren seri bir şekilde galibiyetlere başlayacağız. Bunu nazar boncuğu olarak görüyoruz. Futbolcu kardeşlerime de onu söyledim. Bir nazar olarak görelim, önümüze bakacağız. Allah'ın izniyle, iyi günler hepsi bizimle olacak."

"Taraftarların içi yüzde 99 rahat olsun"

Albayrak, transferi gündemde olan Radamel Falcao ile ilgili bir soru üzerine, Monaco Kulübü ile iyi bir diyaloglarının olduğunu söyledi. Monaco Kulübünün çok büyük bir kulüp ve büyük bir camia olduğunu belirten Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendileriyle birbirimizi kardeş kulüp ilan ettik. En kısa zamanda Monaco Başkanı da buraya gelecek. Mustafa Cengiz başkanımızla beraber bir dostluk yemeği yiyeceğiz. Futbolcu alışverişlerinde ilk önce Monaco Kulübüyle konuşacağız, ondan sonra başka kulüplere ya satacağız ya da alacağız."

Albayrak, Falcao'nun transferi ile ilgili olarak da "Taraftarların içi yüzde 99 rahat olsun. O fotoğrafı ben vermedim. Yanlışlıkla birisi tarafından verildi ve çok üzüldüm. Ondan çok daha önemli fotoğraflar var elimde. Hem ikinci başkanla yani çok iyi bir yerdeyiz, bir problem yok diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Mbaye Diagne'nin başka bir takıma gitmemesinin Falcao'nun transferini engellemediğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:41
  1. Denizli
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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