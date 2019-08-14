Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'yi kiraladığını duyurdu.
14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:08
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