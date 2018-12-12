THY- Euroleague
0553 313 94 23

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı

- Sarı-kırmızılı kulüp ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 971 milyon lira olduğu açıklandı- Kulübün konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 299 milyon 800 bin lira olduğu belirtildi

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:29
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 971 milyon lira olduğu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün Türk Telekom Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında, başkan yardımcısı Kaan Kançal kulübün mali raporları hakkında bilgi verdi.

Kançal, 30 Eylül 2018 itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklarının toplam borcunun 2 milyar 971 milyon lira, alacaklarının ise 1 milyar 671 milyon 200 bin lira olduğunu dile getirdi. Kaan Kançal, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 299 milyon 800 bin lira olduğunu kaydetti.

Kaan Kançal, sunumunda futbol takımlarının sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağına inandığını belirterek, "Hiçbir zaman kolay bir şampiyonluğumuz olmadı. Fatih (Terim) hocamız da zoru sever. Bütün sıkıntılara ve problemlere rağmen şampiyon olacağız. Ocak ayında gereken eksiklikleri tamamlamak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 16:29
  1. borç
  2. divan kurulu toplantısı
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. Kaan Kançal
  6. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güreşte Türkiye Şampiyonası programı belli oldu
    1. Güreşte Türkiye Şampiyonası programı..
    2. At kestanesi cildin dostu
    3. Şenol Güneş: İçime sindiremiyorum...
    4. Doğuda kar yağışı ve tipi sürücülere..
    5. Almanya'da uyum çalışmalarının 40. yılı
    6. Atiker Konyaspor'da Kasımpaşa maçı..
    7. Mısır'da sarı yelek giyen avukata..
    8. Meral Akşener'in eski avukatına..
    9. Haley, Kaşıkçı cinayetinden Selman'ı..
    10. İP'de bir kriz daha! Kayyım davası..
    11. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu..
    12. Brand&Sport Summit 2018
    13. Altın fiyatları
    14. Çalış, çabala sonra Allah'a havale et
    15. ÖKK darbe girişimi davası
    16. Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev küle döndü
    17. Antalya'da 2 kişinin yaralandığı..
    18. KDC'de seçim mitingine polis müdahalesi
    19. Merkel'den DİTİB açıklaması
    20. Fransa'nın Strazburg şehrindeki..
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Türkiye orada askeri üs kurabilir