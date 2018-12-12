Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 971 milyon lira olduğu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün Türk Telekom Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında, başkan yardımcısı Kaan Kançal kulübün mali raporları hakkında bilgi verdi.

Kançal, 30 Eylül 2018 itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklarının toplam borcunun 2 milyar 971 milyon lira, alacaklarının ise 1 milyar 671 milyon 200 bin lira olduğunu dile getirdi. Kaan Kançal, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 299 milyon 800 bin lira olduğunu kaydetti.

Kaan Kançal, sunumunda futbol takımlarının sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağına inandığını belirterek, "Hiçbir zaman kolay bir şampiyonluğumuz olmadı. Fatih (Terim) hocamız da zoru sever. Bütün sıkıntılara ve problemlere rağmen şampiyon olacağız. Ocak ayında gereken eksiklikleri tamamlamak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.