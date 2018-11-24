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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: Sakinlik içinde cesaret en değerli şeydir

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, takımın 1-1 berabere kaldığı Atiker Konyaspor maçının ardından konuştu.

24 Kasım 2018 Cumartesi 03:08
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: Sakinlik içinde cesaret en değerli şeydir

Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek'in, Atiker Konyaspor lehine verdiği penaltı kararı Galatasaray cephesinde tepkiyle karşılandı.

PFDK'dan aldığı 105 günlük hak mahrumiyeti cezası sebebiyle müsabakayı Galatasaray Cemiyeti'nde takip eden başkan Mustafa Cengiz çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kulübün resmi internet sitesinde de yayımlanan konuşmada Mustafa Cengiz, kelimelerin tükendiğini söyledi.

''Cezalar bizi kenetliyor''

"Benim kararım var. Maç sonrasında sevinçle ya da öfkeyle söylenen her sözcükte eksik ya da fazla vardır. Hep bunu ifade ettim fakat sırf burada beklediğiniz için medyaya saygımdan şunu söyleyebilirim: Kelimelerin tükendiği anlar vardır. Kelimeler tükenmiştir." sözleriyle açıklamalarına başlayan Cengiz, "Fakat bir beyit aklıma geldi: 'Geçme namert köprüsünden ko aparsın su seni, yatma çakal yatağında ko yesin aslan seni.' Cezalar bizi kenetliyor, bizi birleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray camiasının telakkuz halinde olmasını, ani ve fevri tepkilerle tuzaklara düşmemelerini isteyen Cengiz, "Sakinlik içinde cesaret en değerli şeydir." dedi

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 03:08
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  3. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
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