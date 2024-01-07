  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Faruk Beşer'den kötü haber... Oğlu açıkladı

İstanbul için hesap değişti! Orhan Şen'den yeni kar tahmini!

Bu hafta altın ve dolarda yatırımcısı için her kapısı yüzünü güldürdü! Yatırım aracı: Haftanın en çok ne kazandırdı, belli oldu

FETÖ projesini devraldı!

Padişah 5. Murad’ın torunu Gazeteci-Yazar Kenize Murad: İsrail bir manipülasyon devletidir

İstanbul Valiliği'nden saatli fırtına uyarısı! 17 il için sarı kodlu alarm

Emeklinin zammı bu hafta belli oluyor! En düşük emekli aylığı...

İsrail basını! Katar Başbakanı, İsrailli esirlerin yakınlarıyla görüştü

Yalancı Özgür Özel Kılıçdaroğlu’nu aratmıyor

Mossad'ın türkiye planı: 100 dolarlık casusları! Türkiye böyle bozdu, 100-200 dolar karşılığında...Flaş gelişme!
Spor Galatasaray - Konyaspor maçı CANLI İZLE | Galatasaray saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler: Icardi oynayacak mı?
Spor

Galatasaray - Konyaspor maçı CANLI İZLE | Galatasaray saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler: Icardi oynayacak mı?

Yeniakit Publisher
2024-01-07 13:26:00 -
Galatasaray - Konyaspor maçı CANLI İZLE | Galatasaray saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler: Icardi oynayacak mı?

Galatasaray'da Konyaspor karşılaşması öncesinde 7 eksik oyuncu bulunuyor. Göğüs kasında kopma meydana gelen Sergio Oliveira, adale sakatlığı devam eden Davinson Sanchez, kart cezalıları Lucas Torreira ve Sacha Boey, Afrika Kupası için milli takımlara giden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray, Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Galatasaray'da Konyaspor karşılaşması öncesinde 7 eksik oyuncu bulunuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Konyaspor maçı CANLI İZLE | Galatasaray saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray - Konyaspor maçı 7 Ocak Pazar günü saat 19:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

SARI-KIRMIZILARDA 7 EKSİK

Galatasaray'da Konyaspor karşılaşması öncesinde 7 eksik oyuncu bulunuyor. Göğüs kasında kopma meydana gelen Sergio Oliveira, adale sakatlığı devam eden Davinson Sanchez, kart cezalıları Lucas Torreira ve Sacha Boey, Afrika Kupası için milli takımlara giden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

MAURO ICARDI FORMA GİYEMEYECEK

Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Konyaspor karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında yüzüne aldığı darbe sonrasında yüz kemiklerinde kırık oluşan Icardi'nin Konyaspor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Icardi'nin sakatlığı sebebiyle Konyaspor karşısında en ileri uçta şans vereceği isim de merak konusu.

OKAN BURUK İLE HAKAN KELEŞ 5. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda Buruk, Galatasaray ile Çaykur Rizespor'u, Keleş ise Giresunspor ve Sivasspor'u çalıştırıyordu. Söz konusu maçlarda iki teknik direktör de 1'er galibiyet alırken, 2 müsabakada da berabere sona erdi.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Konyaspor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

MUHTEMEL 11

Galatasaray:

Muslera

Kaan-Nelsson-Abdülkerim-Barış

Ndombele-Kerem D.

Zaha-Mertens-Kerem A.

Halil

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23